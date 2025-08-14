СБУ разоблачила сеть ФСБ, которая готовила удары по военным объектам в Одесской области

Военная контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила сеть агентов ФСБ, которые собирали данные для новых воздушных атак РФ по объектам оборонной инфраструктуры на Юге Украины.

По результатам многоэтапной спецоперации в Одесской области задержаны четыре участника вражеской ячейки вместе с резидентом (старшим агентом) группы.

В Одесской области раскрыта сеть агентов ФСБ: что известно

Как установило расследование, резидентом российской агентуры был охранник местной школы спортивных единоборств.

Чтобы завербовать мужчину, оккупанты задействовали его знакомого из Крыма, который сотрудничает с российской спецслужбой и является приближенным бывшего нардепа от Партии регионов Игоря Маркова.

По указанию ФСБ резидент создал группу из трех информаторов: тренера спортивной секции, таксиста и его жены — продавщицы магазина.

Агенты отслеживали перемещение военной техники, определяли возможные места расположения складов оружия и подразделений ПВО ВСУ, а также собирали информацию через разговоры с местными жителями.

Полученные данные передавали руководителю группы лично или по телефону с использованием кодовых слов.

После того как СБУ разоблачила вражескую сеть, задержанным агентам объявили подозрения в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 114-2 (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других созданных в соответствии с законами Украины военных формирований).

В настоящее время злоумышленники находятся под стражей без права залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Источник : СБУ

