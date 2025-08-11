Атака на Запорожье: на вокзале установят временные кассы, пострадавших уже 22

В Запорожье ликвидируют последствия авиаудара РФ, который разрушил центральный автовокзал.

Для восстановления его работы власти устанавливают временные кассы и мобильные пункты обслуживания пассажиров.

Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Сейчас смотрят

Удар по автовокзалу Запорожья 10 августа: что известно

Вечером 10 августа 2025 года российская армия нанесла два удара управляемыми авиационными бомбами по Запорожью.

В результате взрывов было разрушено здание центрального автовокзала, однако перрон уцелел.

Кроме того, из-за атаки также повреждена университетская клиника Запорожского государственного медицинского университета, в частности пищеблок и отделения, где проходили лечение пациенты.

Коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия воскресной вражеской атаки — закрывают сотни выбитых окон, ремонтируют кровли и убирают обломки.

После удара по автовокзалу Запорожья власти обещают максимально быстро восстановить транспортное сообщение с Днепром, Киевом и другими регионами Украины.

По словам главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, для удобства пассажиров на автовокзале обустроят временные кассы и мобильные пункты.

По состоянию на 11 августа, количество пострадавших от удара по автовокзалу Запорожья 10 августа увеличилось до 22.

Сегодня утром к медикам обратились две женщины: 44-летняя и 25-летняя с контузией. После осмотра и оказания необходимой помощи они находятся на амбулаторном лечении.

Фото: Запорожская ОВА

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.