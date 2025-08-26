В Тростянце Сумской области произошла ракетная атака армии России во вторник, 26 августа. В результате удара в городе полностью разрушен водозабор.

Взрывы в Тростянце 26 августа — какие последствия

Городской глава Тростянца Юрий Бова заявил журналистам, что около сотни горожан остались без водоснабжения после обстрела.

По его словам, для местных жителей организовали подвоз воды.

— Водозабор за месяц-два не сделаешь. Полностью разрушен, — утверждает он.

Как отметил мэр, в результате российской атаки повреждены четыре многоквартирных дома. Однако обошлось без пострадавших.

На местах работают необходимые службы, которые оказывают помощь жителям Тростянца.

Обстрелы Сум 26 августа — что известно

В ночь на 26 августа российская армия нанесла два удара беспилотниками по Сумам.

Как заявил и. о. Сумского городского главы Артем Кобзарь, одно попадание зафиксировано в Ковпаковском районе города, а другое — в Заречном.

В результате российской атаки произошло повреждение складских помещений и возгорание нежилых зданий, однако обошлось без пострадавших.

По его словам, другие взрывы, которые могли слышать жители Сум, зафиксированы за пределами общины.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 280-е сутки.

