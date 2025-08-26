У Тростянці Сумської області відбулася ракетна атака армії Росії у вівторок, 26 серпня. Внаслідок удару в місті повністю зруйновано водозабір.

Вибухи у Тростянці 26 серпня – які наслідки

Міський глава Тростянця Юрій Бова заявив журналістам, що близько сотні містян залишилися без водопостачання після обстрілу.

За його словами, для місцевих жителів організували підвезення води.

Зараз дивляться

– Водозабір за місяць-два не зробиш. Повністю зруйнований, – стверджує він.

Як зазначив мер, пошкоджено чотири багатоквартирні будинки внаслідок російської атаки. Проте обійшлося без постраждалих.

На місцях працюють необхідні служби, які надають допомогу жителям Тростянця.

Обстріли Сум 26 серпня – що відомо

У ніч на 26 серпня російська армія завдала два удари безпілотниками по Сумах.

Як заявив в. о. Сумського міського глави Артем Кобзар, одне влучання зафіксовано у Ковпаківському районі міста, а інше – в Зарічному.

Внаслідок російської атаки відбулося пошкодження складських приміщень та загоряння нежитлових будівель, проте обійшлося без постраждалих.

За його словами, інші вибухи, які могли чути жителі Сум, зафіксовано за межами громади.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 280-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Суспільне

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.