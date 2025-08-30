Взрывы в Запорожье раздавались ночью 30 августа – армия РФ атаковала город Шахедами и ракетами. Зафиксированы многочисленные разрушения, есть погибший и много раненых.

Взрывы в Запорожье сегодня, 30 августа: что известно о последствиях

Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, в результате комбинированного удара по городу повреждены 14 многоквартирных домов и более 40 частных, здания кафе, СТО, промышленного предприятия.

По его словам, они отключены от электро- и газоснабжения.

В местах попаданий после взрывов в Запорожье сегодня возникли пожары.

К сожалению, один человек погиб и 22 получил ранения в результате атак на Запорожье и Запорожский район. Среди пострадавших трое детей — мальчики 9 и 10 лет и девочка 16 лет.

Федоров уточнил, что враг этой ночью нанес семь ракетных ударов по городу.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 284-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Иван Федоров

