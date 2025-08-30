Вибухи в Запоріжжі лунали вночі 30 серпня – армія РФ атакувала місто Шахедами та ракетами. Зафіксовано численні руйнування, є загиблий та багато поранених.

Вибухи в Запоріжжі сьогодні, 30 серпня: що відомо про наслідки

Як повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров, внаслідок комбінованого удару по місту пошкоджено 14 багатоквартирних будинків та понад 40 приватних, будівлі кафе, СТО, промислового підприємства.

За його словами, вони відключені від електро- та газопостачання.

На місцях влучань після вибухів у Запоріжжі сьогодні сталися пожежі.

На жаль, одна людина загинула та 22 дістали поранень внаслідок атак на Запоріжжя та Запорізький район. Серед постраждалих троє дітей – хлопчики 9 та 10 років і дівчинка 16 років.

Федоров уточнив, що ворог цієї ночі здійснив сім ракетних ударів по місту.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 284-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Іван Федоров

