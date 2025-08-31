Российские войска массированно атаковали Черноморск Одесской области ударными беспилотниками в ночь на 31 августа.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Атака на Черноморск 31 августа: что известно

Атака на Черноморск сегодня привела к серьезным повреждениям энергетической инфраструктуры.

Сейчас смотрят

В результате атаки более 29 тыс. абонентов остались без электроэнергии.

Работы по восстановлению уже начались. Сейчас критическая инфраструктура работает от генераторов.

Атака на Черноморск 31 августа также привела к повреждению частных домов и административных помещений.

Пожары, вспыхнувшие после атаки дронов, спасатели оперативно ликвидировали.

Известно об одном пострадавшем человеке.

Над ликвидацией последствий атаки работают все уполномоченные службы.

Правоохранители документируют очередное преступление россиян против гражданского населения Одесской области.

Напомним, мощные взрывы в Черноморске прогремели в ночь на воскресенье, 31 августа, когда российские войска пытались нанести массированный удар по городу дронами Shahed.

Местные Telegram-каналы одними из первых сообщили о взрывах, после чего стало известно о масштабах атаки на город.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 285-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото : ГСЧС

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.