Три удаления в матче открытия ЧМ-2026: Мексика обыграла ЮАР
Сборная Мексики обыграла команду ЮАР в матче-открытии чемпионата мира по футболу-2026. Встреча завершилась тремя удалениями.
Матч Мексика — ЮАР состоялся в Мехико на стадионе Ацтека и завершился со счётом 2:0 в пользу мексиканской команды.
Мексика – ЮАР: как прошел матч-открытие ЧМ-2026
Счет в матче открыл Хулиан Киньонес на девятой минуте. И еще до перерыва имел возможность отличиться дублем.
В начале второго тайма с поля удалили игрока Южной Африки Яя Ситхоле за фол против Брайана Гутьерреса.
На 67-й минуте матча форвард мексиканцев Рауль Хименес удвоил преимущество своей команды.
А в конце встречи сборная ЮАР заработала еще одну красную карточку – арбитр после просмотра VAR удалил с поля форварда африканской сборной Тхемба Зване за удар соперника по лицу.
Впрочем, мексиканцы впоследствии также доигрывали матч в меньшинстве. На второй компенсированной минуте поле досрочно покинул Сесар Монтес за фол последней надежды.
Отметим, что это первый матч чемпионата мира, в котором было показано три прямые красные карточки со времен игры между Южной Африкой и Данией в 1998 году. Тогда африканцы получили одну красную, а датчане – две.
Матч между Мексикой и ЮАР состоялся в группе А. После игры Мексика набрала три очка и заняла первое место в турнирной таблице. 12 июня в рамках матча первого тура в этой группе встретятся Южная Корея и Чехия.
Во втором туре сборная Мексики сыграет с Южной Кореей (19 июня), а в третьем — с Чехией (25 июня). ЮАР во втором туре встретится с Чехией (18 июня), а в третьем — с Южной Кореей (25 июня).
Факты ICTV представляют расписание матчей чемпионата мира по футболу 2026 года.