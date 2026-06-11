В Украине мобилизованные лица, которые признаны военнообязанными и пополнили ряды ВСУ, других военных формирований, получают статус военнослужащих. Сохраняются ли в таком случае за ними рабочие места и на какую зарплату рассчитывать мобилизованным — читайте в материале.

Зарплата мобилизованным 2026: суммы выплат

Размер финансового обеспечения соответствует задачам, которые выполняют военнослужащие. Они получают зарплаты, бонусы и дополнительные выплаты за выполнение боевых задач, за стаж работы или за получение ученой степени.

Выплаты военным в Украине начисляют несколькими частями: зарплата согласно должности и званию, выслуге. И вознаграждение, которое устанавливают по инициативе президента на период войны.

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Дополнительные надбавки в 100 тысяч гривен получают те военные, которые участвуют в активных боевых действиях. А 50 тысяч гривен — военные, которые выполняют боевые задачи в составе военного органа управления.

На сегодняшний день минимальное денежное обеспечение для рекрута составляет 20 130 гривен. Далее сумма зависит от многих факторов, в частности звания, должности, выслуги лет и тому подобное.

Также рассчитать размер своих выплат можно всего за несколько кликов. Минобороны запустило онлайн-калькулятор, который позволяет быстро определить причитающиеся выплаты. Для этого нужно ввести свое звание, выслугу лет и тарифный разряд (его можно уточнить у финансового отдела воинской части).

Получает ли мобилизованный зарплату с места работы

Что касается зарплат мобилизованных с места работы, то, по словам юриста Анастасии Силецкой, за работниками сохраняется только место работы и их должность. Упраздняется обязанность работодателя начислять заработную плату.

С 19.07.2022 вступил в силу ЗУ О внесении изменений в некоторые законы Украины по оптимизации трудовых отношений от 01.07.2022 г. №2352.

Где произошли изменения:

в кодексе законов о труде;

ЗУ Об оплате труда;

ЗУ Об отпусках;

ЗУ Об организации трудовых отношений в условиях военного положения.

Работников, призванных на срочную военную службу, военную службу по призыву лиц офицерского состава, военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, военную службу по призыву лиц из резервистов в особый период или принятых на военную службу по контракту, в том числе путем заключения нового контракта на прохождение военной службы, во время действия особого периода сроком до его окончания или до дня фактического увольнения.

По словам эксперта, как описывалось выше, данным работниками сохраняются только место работы и их должность. Упраздняется обязанность работодателя начислять заработную плату.

Но это только право, а не обязанность, поэтому работодатель может продолжать выплачивать зарплату по собственному желанию.

Хотя проявить такое желание вправе только частные фирмы, бюджетным – запрещено.

Когда повысят зарплаты военным

В Украине готовят пересмотр базовых выплат для военнослужащих — минимальное денежное довольствие могут повысить с нынешних 20 тыс. грн до более 30 тыс. Речь идет об одном из ключевых элементов более широкой реформы системы службы, обсуждаемой в парламенте и правительстве.

Обсуждение прошло на заседании бюджетного комитета Верховной Рады 8 июня. Там речь шла о повышении минимального денежного довольствия для военных. Об этом рассказал Ярослав Железняк в своем ТГ-канале.

В настоящее время стартовая сумма для военнослужащего составляет около 20 тыс. грн. Это базовая выплата, состоящая из должностного оклада, доплаты за воинское звание и надбавки за выслугу лет. Именно такой уровень получают, в частности, новобранцы после вступления в ряды ВСУ.

Предложенное изменение предусматривает повышение этого минимального порога до более 30 тыс. грн. То есть фактически речь идет об увеличении гарантированного дохода для всех категорий военных независимо от места службы.

Главная дискуссия вокруг инициативы касается не столько самой идеи повышения, сколько источников финансирования.

По информации, озвученной на заседании, в системе уже сейчас фиксируется дефицит средств на выплаты денежного довольствия. Это означает, что существующий бюджет Министерства обороны работает на грани возможностей.

Несмотря на это, повышение планируется попытаться реализовать именно за счет внутренних ресурсов оборонного ведомства — без четких публично озвученных дополнительных источников финансирования. После внутренних консультаций соответствующие предложения должны быть переданы на рассмотрение правительства.

В парламенте предполагают, что решение о новых выплатах могут быть приняты в ближайшее время, однако окончательная модель финансирования еще не сформирована.

10 июня Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №15224 об изменениях в государственный бюджет на 2026 год. Ключевой акцент этого решения — усиление финансирования сектора безопасности и обороны: расходы на эти нужды выросли на 1,56 трлн грн.

В то же время в самих бюджетных изменениях не заложена отдельная статья расходов на повышение зарплат военнослужащим.

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