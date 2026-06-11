Украина и Польша договорились о работе пункта пропуска Шегини – Медыка
- Польша согласилась не приостанавливать оформление автобусов на КПП Шегини – Медыка в летний период, несмотря на запланированные ремонтные работы.
- Автобусное движение через пункт пропуска Шегини – Медыка летом будет работать без ограничений.
Польская сторона согласилась на летний период отказаться от запланированного решения о приостановке оформления автобусов на КПП Шегини – Медыка на въезд в Польшу, которое должно было быть введено из-за ремонтных работ.
Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.
Работа пункта пропуска Шегини – Медыка летом: что известно
Он отметил, что автобусное движение через пункт пропуска Шегини – Медыка, который является одним из наиболее загруженных на польской границе, летом будет функционировать без каких-либо ограничений.
— После переговоров между Министерством развития общин и территорий Украины и Министерством внутренних дел Республики Польша при содействии посольства Украины в Польше достигнута договоренность: автобусное движение через пункт пропуска Шегини – Медыка не будет остановлено в течение летнего сезона даже во время проведения ремонтных работ, – заявил Кулеба.
По словам чиновника, это решение позволит обеспечить стабильное транспортное сообщение между Украиной и Польшей как для пассажиров, так и для международных перевозчиков.
Кулеба выразил благодарность польской стороне и посольству Украины в Республике Польша за конструктивный диалог и оперативное решение вопроса в интересах граждан обеих стран.
Напомним, 10 июня стало известно, что пропуск автобусов из Украины в Польшу через КПП Шегини – Медыка планировали приостановить до ноября 2027 года из-за ремонтных работ, которые должны были начаться с 15 июня.
Также 10 апреля на всех пунктах пропуска на внешних границах ЕС полноценно заработала новая система въезда граждан третьих стран — EES (Entry/Exit System).