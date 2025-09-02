Контрразведка СБУ задержала в Донецкой области 37-летнего работника местного завода, который по заданию ФСБ искал и передавал координаты ремонтных баз, где восстанавливают поврежденную технику украинских войск после боев на передовой.

В поле зрения российской спецслужбы мужчина попал через своего брата, который проживает в РФ и сотрудничает с оккупантами.

Сливал врагу локации ремонтных баз: что известно

Как сообщили в СБУ, после вербовки предатель фотографировал цеха своего предприятия, которые использовались для ремонта тяжелой бронетехники ВСУ. Скрытую фиксацию он осуществлял во время рабочих смен, когда выполнял оборонные заказы.

— Затем сделанные фотоснимки с геолокациями объектов агент должен был передать куратору через анонимный чат в мессенджере, — говорится в сообщении.

Полученные разведданные оккупанты планировали использовать для подготовки новых ударов.

Контрразведка СБУ сработала на опережение и предотвратила передачу данных об оборонно-промышленных мощностях фронтового региона.

У задержанного агента РФ изъят смартфон, на который он фотографировал ремонтно-производственные помещения завода и контактировал с куратором от ФСБ.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Источник : СБУ

