Контррозвідка СБУ затримала в Донецькій області 37-річного працівника місцевого заводу, який за завданням ФСБ шукав і передавав координати ремонтних баз, де відновлюють пошкоджену техніку українських військ після боїв на передовій.

У поле зору російської спецслужби чоловік потрапив через свого брата, який проживає в РФ і співпрацює з окупантами.

Зливав ворогу локації ремонтних баз: що відомо

Як повідомили в СБУ, після вербування зрадник фотографував цехи свого підприємства, які використовувалися для ремонту важкої бронетехніки ЗСУ. Приховану фіксацію він здійснював під час робочих змін, коли виконував оборонні замовлення.

Зараз дивляться

– Потім зроблені фотознімки з геолокаціями об’єктів агент повинен був передати куратору через анонімний чат в месенджері, – йдеться в повідомленні.

Отримані розвіддані окупанти планували використовувати для підготовки нових ударів.

Контррозвідка СБУ спрацювала на випередження і запобігла «зливу» даних про оборонно-промислові потужності фронтового регіону.

У затриманого агента РФ вилучено смартфон, на який він фотографував ремонтно-виробничі приміщення заводу і контактував з куратором від ФСБ.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Джерело : СБУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.