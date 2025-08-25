Жительница Чернигова помогала врагу готовить удары по аэродромам и ТЦК — СБУ
- Агент ФСБ собирала данные для ударов по северным регионам Украины.
- Она передавала врагу информацию о военных объектах и установила камеру возле ТЦК.
- Следователи сообщили ей о подозрении в государственной измене во время военного положения.
Военная контрразведка Службы безопасности задержала в Чернигове агента ФСБ, которая готовила координаты для новой серии воздушных атак РФ по северному региону Украины.
Агент ФСБ в Чернигове: какие задачи ставил враг
Как сообщили в СБУ, во время задержания предательница пыталась удалить переписку со своим куратором и разбить смартфон, чтобы избавиться от вещественных доказательств.
Выяснилось, что 39-летняя местная жительница, которая попала в поле зрения оккупантов через Telegram-каналы по поиску “легких заработков”.
После вербовки кураторы направили женщину в Киевскую область, где она пыталась обнаружить и передать врагу геолокации аэродромов с боевыми вертолетами.
Как установило расследование, фигурантка получила от ФСБ “маршрутный лист” с ориентировочными адресами возможного базирования военных объектов, возле которых она должна была провести доразведку.
Впрочем, в нем не было никаких актуальных координат Сил обороны Украины.
После того, как фигурантка не обнаружила оборонных объектов по координатам куратора, она вернулась в Чернигов для корректировки воздушных атак оккупантов по местным военкоматам.
— По инструкции российской спецслужбы она арендовала квартиру в 9-этажном доме возле ТЦК. На подоконнике квартиры женщина установила телефонную камеру с удаленным доступом для ФСБ, — говорится в сообщении.
Таким образом враг надеялся отследить время, когда на объекте больше всего сосредоточено военнообязанных, чтобы ударить по ним ракетой.
Сотрудники СБУ шаг за шагом задокументировали преступления агента и обеспечили безопасность локаций Сил обороны в зоне ее разведывательной деятельности.
На финальном этапе спецоперации фигурантка была задержана в ее конспиративной квартире.
Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).