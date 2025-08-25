Укр Рус
Виктория Яснопольская, журналист
3 мин.

Жительница Чернигова помогала врагу готовить удары по аэродромам и ТЦК — СБУ

Главное
  • Агент ФСБ собирала данные для ударов по северным регионам Украины.
  • Она передавала врагу информацию о военных объектах и установила камеру возле ТЦК.
  • Следователи сообщили ей о подозрении в государственной измене во время военного положения.
агентка фсб з Чернігова
Фото: СБУ

Военная контрразведка Службы безопасности задержала в Чернигове агента ФСБ, которая готовила координаты для новой серии воздушных атак РФ по северному региону Украины.

Агент ФСБ в Чернигове: какие задачи ставил враг

Как сообщили в СБУ, во время задержания предательница пыталась удалить переписку со своим куратором и разбить смартфон, чтобы избавиться от вещественных доказательств.

Выяснилось, что 39-летняя местная жительница, которая попала в поле зрения оккупантов через Telegram-каналы по поиску “легких заработков”.

После вербовки кураторы направили женщину в Киевскую область, где она пыталась обнаружить и передать врагу геолокации аэродромов с боевыми вертолетами.

Как установило расследование, фигурантка получила от ФСБ “маршрутный лист” с ориентировочными адресами возможного базирования военных объектов, возле которых она должна была провести доразведку.

Впрочем, в нем не было никаких актуальных координат Сил обороны Украины.

После того, как фигурантка не обнаружила оборонных объектов по координатам куратора, она вернулась в Чернигов для корректировки воздушных атак оккупантов по местным военкоматам.

— По инструкции российской спецслужбы она арендовала квартиру в 9-этажном доме возле ТЦК. На подоконнике квартиры женщина установила телефонную камеру с удаленным доступом для ФСБ, — говорится в сообщении.

Таким образом враг надеялся отследить время, когда на объекте больше всего сосредоточено военнообязанных, чтобы ударить по ним ракетой.

Сотрудники СБУ шаг за шагом задокументировали преступления агента и обеспечили безопасность локаций Сил обороны в зоне ее разведывательной деятельности.

На финальном этапе спецоперации фигурантка была задержана в ее конспиративной квартире.

Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

затримання

Источник: СБУ

