В Константиновке Донецкой области в результате артиллерийского обстрела РФ 3 сентября погибли девять человек. Еще семеро получили ранения.

Атака на Константиновку сегодня: что известно

3 сентября 2025 года с 10:30 до 11:50 российские войска обстреляли Константиновку из ствольной артиллерии.

Целью оккупантов стал жилой микрорайон. В результате вражеских атак погибли три женщины (46, 72, 74 лет) и пять мужчин.

Шестеро гражданских получили тяжелые ранения. После обследования пациентов доставили в больницу.

Кроме того, враг дважды бил FPV-дронами по гражданским автомобилям, что привело к гибели 36-летней женщины и ранения еще одного человека. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин

По его словам, в населенном пункте повреждены две многоэтажки, частный дом, магазин, торговый центр и пять торговых павильонов. Окончательные последствия устанавливаются.

Донецкая областная прокуратура начала досудебное расследование по факту военного преступления, предусмотренного ч. 21 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Источник : Офис генпрокурора

