У Костянтинівці, що на Донеччині, внаслідок артилерійського обстрілу РФ 3 вересня загинуло дев’ять людей. Ще сімох поранено.

Атака на Костянтинівку сьогодні: що відомо

3 вересня 2025 року з 10:30 до 11:50 російські війська обстріляли Костянтинівку зі ствольної артилерії.

Ціллю окупантів став житловий мікрорайон. Внаслідок ворожих атак загинуло троє жінок (46, 72, 74 років) та п’ятеро чоловіків.

Шестеро цивільних дістали тяжких поранень. Після обстеження пацієнтів доправили до лікарні.

Крім того, ворог двічі бив FPV-дронами по цивільних автівках, що призвело до загибелі 36-річної жінки та поранення ще однієї людини. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, у населеному пункті пошкоджено дві багатоповерхівки, приватний будинок, крамницю, торговий центр і п’ять торгових павільйонів. Остаточні наслідки встановлюються.

Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом військового злочину, передбаченого ч. 21 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Джерело : Офіс генпрокурора

