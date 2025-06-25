Константиновка на грани гуманитарной катастрофы – Донецкая ОВА
В результате массированных обстрелов со стороны российских войск Константиновка находится на грани гуманитарной катастрофы.
В городе частично отсутствует электроэнергия, газ и транспорт, ограничено водоснабжение, а критическая инфраструктура регулярно подвергается ударам.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
Константиновка почти без света, газа и воды
По его словам, из-за вражеских ударов почти половина города осталась без электроснабжения.
В микрорайоне Сантуриновка 1,9 тыс. домов до сих пор не имеют газа, восстановить его подачу пока невозможно из-за повреждения инфраструктуры.
Особенно сложная ситуация с водоснабжением — воду подают только один раз в сутки с 17:00 до 20:00, что составляет лишь 20-25% от реальной потребности жителей.
Кроме того, из-за постоянных атак дронов в городе отменено движение городских автобусов. Пригородный маршрут до Дружковки работает в ограниченном режиме, что затрудняет передвижение жителей.
Филашкин отмечает, что власти пытаются обеспечить хотя бы минимальные потребности населения.
В частности, в городе установлено 7 резервуаров и 11 емкостей для воды, работают 12 скважин, 6 из которых оборудованы системами очистки.
Функционируют 5 пунктов несокрушимости, еще 2 находятся в режиме ожидания.
Также, несмотря на критическую ситуацию, в Константиновке продолжают работать медики, коммунальщики, полиция и местные власти.
Однако враг продолжает системно разрушать критическую инфраструктуру города.
Ранее сообщалось, что россияне пытаются окружить Константиновку сразу с трех сторон.
Сейчас украинские войска сосредоточили на этом направлении максимум усилий, чтобы остановить противника.