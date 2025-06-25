Константиновка на грани гуманитарной катастрофы – Донецкая ОВА

В результате массированных обстрелов со стороны российских войск Константиновка находится на грани гуманитарной катастрофы.

В городе частично отсутствует электроэнергия, газ и транспорт, ограничено водоснабжение, а критическая инфраструктура регулярно подвергается ударам.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

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Константиновка почти без света, газа и воды

По его словам, из-за вражеских ударов почти половина города осталась без электроснабжения.

В микрорайоне Сантуриновка 1,9 тыс. домов до сих пор не имеют газа, восстановить его подачу пока невозможно из-за повреждения инфраструктуры.

Особенно сложная ситуация с водоснабжением — воду подают только один раз в сутки с 17:00 до 20:00, что составляет лишь 20-25% от реальной потребности жителей.

Кроме того, из-за постоянных атак дронов в городе отменено движение городских автобусов. Пригородный маршрут до Дружковки работает в ограниченном режиме, что затрудняет передвижение жителей.

Филашкин отмечает, что власти пытаются обеспечить хотя бы минимальные потребности населения.

В частности, в городе установлено 7 резервуаров и 11 емкостей для воды, работают 12 скважин, 6 из которых оборудованы системами очистки.

Функционируют 5 пунктов несокрушимости, еще 2 находятся в режиме ожидания.

Также, несмотря на критическую ситуацию, в Константиновке продолжают работать медики, коммунальщики, полиция и местные власти.

Однако враг продолжает системно разрушать критическую инфраструктуру города.

Ранее сообщалось, что россияне пытаются окружить Константиновку сразу с трех сторон.

Сейчас украинские войска сосредоточили на этом направлении максимум усилий, чтобы остановить противника.

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