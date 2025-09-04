Вибух у Чернігові: російська ракета вдарила по саперах
Вибух у Чернігові пролунав внаслідок ворожої ракетної атаки. На жаль, є жертва та поранені.
Про це повідомив Дмитро Брижинський, начальник Чернігівської міської військової адміністрації.
Вибух у Чернігові сьогодні, 4 вересня: що відомо
Спочатку Дмитро Брижинський заявив, що росіяни ракетою вдарили по території одного з підприємств. Проте згодом уточнив, що ракетний удар був нанесений в районі блокпоста на вʼїзді в населений пункт Новоселівка.
Село Новоселівка знаходиться на західній околиці Чернігова.
Пізніше голова Чернігівської МВА розповів, що під російський ракетний удар потрапили співробітники гуманітарної місії з розмінування. Вони саме займалися саперними роботами на місцевості.
Станом на 15:40 відомо про одного загиблого та двох поранених.
Попередні вибухи у Чернігові
Вночі 21 серпня було гучно у Чернігові – росіяни запустили групи Шахедів на північні області України.
Вдень 27 серпня також пролунали вибухи у Чернігові – окупанти атакували підприємство та житлову інфраструктуру. Внаслідок удару безпілотника-камікадзе сталася пожежа на одному з підприємств.
Згодом пролунав вибух у приватному секторі Чернігова. Дві жінки дістали поранення.
31 серпня вдень пролунав вибух у Чернігові. Місцеві жителі повідомляли, що над Черніговом кружляв російський безпілотник.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 289-ту добу.
Фото: Дмитро Брижинський