Вибух у Чернігові пролунав внаслідок ворожої ракетної атаки. На жаль, є жертва та поранені.

Про це повідомив Дмитро Брижинський, начальник Чернігівської міської військової адміністрації.

Вибух у Чернігові сьогодні, 4 вересня: що відомо

Спочатку Дмитро Брижинський заявив, що росіяни ракетою вдарили по території одного з підприємств. Проте згодом уточнив, що ракетний удар був нанесений в районі блокпоста на вʼїзді в населений пункт Новоселівка.

Село Новоселівка знаходиться на західній околиці Чернігова.

Пізніше голова Чернігівської МВА розповів, що під російський ракетний удар потрапили співробітники гуманітарної місії з розмінування. Вони саме займалися саперними роботами на місцевості.

Станом на 15:40 відомо про одного загиблого та двох поранених.

Попередні вибухи у Чернігові

Вночі 21 серпня було гучно у Чернігові – росіяни запустили групи Шахедів на північні області України.

Вдень 27 серпня також пролунали вибухи у Чернігові – окупанти атакували підприємство та житлову інфраструктуру. Внаслідок удару безпілотника-камікадзе сталася пожежа на одному з підприємств.

Згодом пролунав вибух у приватному секторі Чернігова. Дві жінки дістали поранення.

31 серпня вдень пролунав вибух у Чернігові. Місцеві жителі повідомляли, що над Черніговом кружляв російський безпілотник.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 289-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

