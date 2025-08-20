Взрывы в Чернигове прогремели ночью 21 августа. Об этом сообщили украинские журналисты, находящиеся в городе.

Взрывы в Чернигове 21 августа: что известно

Взрывы в Чернигове сегодня прогремели во время воздушной тревоги.

Перед этим Воздушные силы ВСУ сообщали о группе Шахедов, которые направляются из Сумской области в направлении Черниговской и Полтавской областей.

Сейчас смотрят

Напомним, вечером 20 августа прогремели взрывы в Киеве. Столицу атаковали вражеские дроны.

Силы ПВО работали над ликвидацией угрозы в небе над Киевом.

В ночь на 20 августа враг атаковал Украину двумя баллистическими ракетами Искандер-М и запустил 93 ударных дрона типа Shahed и беспилотники-имитаторы.

По состоянию на утро противовоздушная оборона сбила/подавила баллистическую ракету Искандер-М и 62 вражеских БПЛА типа Shahed и дроны-имитаторы на севере и востоке Украины.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.