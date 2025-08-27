Днем 27 августа прогремели взрывы в Чернигове — россияне атаковали предприятие и жилую инфраструктуру ударными дронами типа Шахед.

Об этом сообщил мэр Чернигова Дмитрий Брыжинский.

Взрывы в Чернигове сегодня, 27 августа: что известно

Так, городской глава в 12:01 сообщил, что в Чернигове прогремел взрыв. В результате удара Шахеда возник пожар на одном из предприятий города.

Сейчас смотрят

В 12:09 зафиксирован еще один взрыв на этой же локации.

В 12:17 Дмитрий Брыжинский сообщил, что прогремел взрыв в частном секторе. По его словам, две женщины получили ранения, однако одна из них отказалась от госпитализации.

Дмитро Брижинський
Дмитро Брижинський
Дмитро Брижинський
Дмитро Брижинський

Ночью 27 августа россияне атаковали энергетическую инфраструктуру в шести областях Украины. Под ударом оказались энергетическая и газотранспортная системы в Сумской, Полтавской, Донецкой, Черниговской, Харьковской областях и Запорожье.

В Сумах российский дрон повредил оборудование на одной электроподстанции — без света осталась значительная часть города и промышленные объекты. В Полтавской области враг атаковал объекты газотранспортной системы.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 281-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
Взрывы в Краматорске: вражеские дроны попали в больничный городок, есть раненый
Взрывы в Краматорске: что произошло сегодня 27 августа 2025

Фото: Дмитрий Брыжинский

Связанные темы:

Война в УкраинеВзрывЧерниговШахеди
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.