Днем 27 августа прогремели взрывы в Чернигове — россияне атаковали предприятие и жилую инфраструктуру ударными дронами типа Шахед.

Об этом сообщил мэр Чернигова Дмитрий Брыжинский.

Взрывы в Чернигове сегодня, 27 августа: что известно

Так, городской глава в 12:01 сообщил, что в Чернигове прогремел взрыв. В результате удара Шахеда возник пожар на одном из предприятий города.

В 12:09 зафиксирован еще один взрыв на этой же локации.

В 12:17 Дмитрий Брыжинский сообщил, что прогремел взрыв в частном секторе. По его словам, две женщины получили ранения, однако одна из них отказалась от госпитализации.

Ночью 27 августа россияне атаковали энергетическую инфраструктуру в шести областях Украины. Под ударом оказались энергетическая и газотранспортная системы в Сумской, Полтавской, Донецкой, Черниговской, Харьковской областях и Запорожье.

В Сумах российский дрон повредил оборудование на одной электроподстанции — без света осталась значительная часть города и промышленные объекты. В Полтавской области враг атаковал объекты газотранспортной системы.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 281-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Дмитрий Брыжинский

