В Дарницком районе Киева произошло ДТП, в результате чего водитель и 45-летний пассажир Audi погибли на месте происшествия.

ДТП в Дарницком районе Киева 7 сентября

Сегодня около 17:00 24-летний водитель Audi, двигаясь с превышением скорости по Харьковскому шоссе, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Nissan.

От удара Audi загорелся, водитель и 45-летний пассажир этого транспортного средства погибли на месте происшествия.

Водитель и пассажирка Nissan, 59 и 47 лет, а также 22-летний пешеход, который в момент ДТП находиляся неподалеку, получили телесные повреждения разной степени тяжести и были доставлены в больницу.

В связи с ДТП на Харьковском шоссе движение транспорта перекрыто в обоих направлениях.

На месте продолжают работать следственно-оперативная группа столичного главка по расследованию ДТП.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения.

Источник : Патрульная полиция

