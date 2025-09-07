На Харківському шосе в Києві сталася серйозна ДТП: є загиблі та постраждалі
У Дарницькому районі Києва сталася ДТП, внаслідок чого водій та 45-річний пасажир Audi загинули на місці події.
ДТП у Дарницькому районі Києва 7 вересня
Сьогодні близько 17:00 24-річний водій Audi, рухаючись із перевищенням швидкості по Харківському шосе, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із автомобілем Nissan.
Від удару Audi загорівся, водій та 45-річний пасажир вказаного транспортного засобу загинули на місці події.
Водій та пасажирка Nissan, 59 та 47 років, а також 22-річний пішохід, який у момент ДТП знаходились неподалік, отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості та були доправлені до лікарні.
У зв’язку з ДТП на Харківському шосе, рух транспорту перекритий в обох напрямках.
На місці продовжують працювати слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху.