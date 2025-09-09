Контрразведка СБУ задержала в Днепре российского агента, основной задачей которого были поиск и передача локаций волонтерских фондов и реабилитационных центров, где восстанавливаются раненые воины Сил обороны.

Агент ФСБ готовил удары по Днепру: что известно

В СБУ сообщили, что речь идет о завербованном ФСБ местном жителе, который ранее отбывал наказание за разбой, кражи и тяжкие телесные повреждения.

Согласно данным расследования, в поле зрения врага предатель попал еще до начала полномасштабной войны, когда находился в исправительной колонии на территории временно оккупированного Покровского района Донецкой области.

По материалам дела, в феврале 2023 года с ним дистанционно связался сотрудник ФСБ и предложил сотрудничество. К тому времени рецидивист уже вышел на свободу и вернулся в Днепр.

После вербовки агент начал объезжать местность на собственном автомобиле, фиксируя на телефонную камеру здания, возле которых замечал украинских военных и волонтеров.

Полученную информацию отправлял на мессенджер куратора в виде отметок на гугл-картах с описанием обозначенных объектов, рядом с которыми должен был оставить GPS-трекеры для наведения российских ракет и ударных дронов.

Контрразведка СБУ задержала фигуранта и провела комплексные мероприятия по обеспечению безопасности украинских локаций в зоне вражеской разведывательной деятельности.

Во время обысков у агента обнаружена компьютерная техника, GPS-маячки и смартфоны с различными сим-картами для законспирированных контактов с ФСБ.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст.111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Источник : СБУ

