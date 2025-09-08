СБУ обезвредила банду с экс”смотрящим” Оленевской колонии, которая действовала в пяти регионах
- СБУ и Нацполиция задержали 12 участников организованной преступной группировки в нескольких регионах Украины.
- Во время обысков изъяли деньги, авто, оружие и доказательства вымогательства.
СБУ и Нацполиция нейтрализовали преступную группировку, которая терорризировала жителей сразу пяти регионов Украины. Одним из 12 участников банды был бывший “смотрящий” за Оленовской колонией.
Чем занималась преступная группировка: что известно
Как установило расследование, бандиты вымогали деньги у предпринимателей под видом возврата несуществующих долгов. В случае отказа угрожали физической расправой потерпевшим и их родственникам.
Задокументировано, как злоумышленники вымогали $800 тыс. у владельцев семейного бизнеса на Прикарпатье.
Еще в одном из эпизодов бандиты требовали от военнослужащего ВСУ отдать им свои сбережения. Для давления на украинского защитника обещали “навестить” его близких и уничтожить все семейное имущество.
По материалам дела, координацией действий группировки занимались в общей сложности четверо криминальных авторитетов, которые позиционируют себя как “смотрящие” за несколькими городами в Ивано-Франковской и Днепропетровской областях.
Во время спецоперации одного из них задержали прямо на границе при попытке бегства в соседнюю страну Евросоюза.
Остальные участники ОПГ задержаны по местам жительства, а также при передаче им части “дани” от потерпевшего.
Установлено, что кроме четырех организаторов банды (“смотрящих”), в ее состав входили криминальные элементы, большинство из которых уже отбывали наказание за разбой, вымогательство и другие тяжкие преступления.
В ходе 28 обысков у фигурантов на территории Киевской, Днепропетровской, Одесской, Житомирской, Кировоградской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областей обнаружено:
- почти 1,5 млн в гривневом эквиваленте и 7 автомобилей премиум-класса;
- огнестрельное оружие, смартфоны, флешки, банковские карты, черновые записи, расписки от потерпевших и другие вещественные доказательства преступлений.
В настоящее время задержанным объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).
Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.