Су-27 Воздушных сил ВСУ разбился во время выполнения боевого задания на Запорожском направлении, летчик погиб, сообщила 39 бригада тактической авиации.

На Запорожском направлении разбился Су-27 ВС ВСУ

11 сентября 2025 года, около 13.30, на Запорожском направлении, во время выполнения боевого задания на самолете Су-27, погиб летчик 39-й бригады тактической авиации майор Александр Боровик. Ему было 30 лет.

Причины и обстоятельства трагедии выясняются.

В 39 бригада тактической авиации выразили искренние соболезнования родным и близким Александра.

Напомним, что утром 28 апреля был утрачен истребитель Су-27 Воздушных сил ВСУ. Это произошло во время выполнения комплексного боевого задания по авиационной поддержке войск и отражения воздушного нападения вражеских ударных БпЛА.

Известно, что пилот успешно катапультировался.

