Український Су-27 розбився під час бойового завдання на Запорізькому напрямку, пілот загинув
Су-27 Повітряних сил ЗСУ розбився під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку, льотчик загинув, повідомила 39-а бригада тактичної авіації.
На Запорізькому напрямку розбився Су-27 ПС ЗСУ
11 вересня 2025 року, близько 13.30, на Запорізькому напрямку, під час виконання бойового завдання на літаку Су-27, загинув льотчик 39-ї бригади тактичної авіації майор Олександр Боровик. Йому було 30 років.
Причини та обставини трагедії з’ясовуються.
У 39 бригада тактичної авіації висловили щирі співчуття рідним та близьким Олександра.
Нагадаємо, що уранці 28 квітня було втрачено винищувач Су-27 Повітряних сил ЗСУ. Це сталося під час виконання комплексного бойового завдання з авіаційної підтримки військ та відбиття повітряного нападу ворожих ударних БпЛА.
Відомо, що пілот успішно катапультувався.