Су-27 Повітряних сил ЗСУ розбився під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку, льотчик загинув, повідомила 39-а бригада тактичної авіації.

На Запорізькому напрямку розбився Су-27 ПС ЗСУ

11 вересня 2025 року, близько 13.30, на Запорізькому напрямку, під час виконання бойового завдання на літаку Су-27, загинув льотчик 39-ї бригади тактичної авіації майор Олександр Боровик. Йому було 30 років.

Причини та обставини трагедії з’ясовуються.

У 39 бригада тактичної авіації висловили щирі співчуття рідним та близьким Олександра.

Нагадаємо, що уранці 28 квітня було втрачено винищувач Су-27 Повітряних сил ЗСУ. Це сталося під час виконання комплексного бойового завдання з авіаційної підтримки військ та відбиття повітряного нападу ворожих ударних БпЛА.

