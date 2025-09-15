Российские агрессоры целенаправленно атаковали спасателей, которые тушили пожар на объекте критической инфраструктуры, поврежденном российскими дронами в Нежинском районе Черниговской области. Есть пострадавшие.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Атака на спасателей в Нежинском районе 15 сентября: что известно

По данным ведомства, россияне осуществили атаку умышленно. Сообщается о четырех травмированных пожарных, которых госпитализировали в больницу.

Между тем начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус отмечает, что в больницах находится не четверо, а пятеро человек – кроме четырех пожарных, ранен 59-летний житель одного из сел Нежинского района.

– Его госпитализировали в Черниговскую областную больницу. Поврежден жилой дом. Под ударом в Нежинском районе – объекты критической инфраструктуры, а также бизнес, – рассказал глава ОВА.

По его подсчетам, всего за прошедшие сутки враги обстреляли Черниговскую область 42 раза. Под ударом оказались 20 населенных пунктов.

Также известно о пожарах в хозяйственных постройках в Новгород-Северском районе и возгорании сухой травы в нескольких районах Черниговщины на 10 га совокупно.

Все эти пожары уже ликвидировали.

Напомним, в ночь на 15 сентября РФ атаковала Украину тремя зенитными управляемыми ракетами С-300 и 84 ударными дронами типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.

