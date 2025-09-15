Російські агресори цілеспрямовано атакували рятувальників, які гасили пожежу на об’єкті критичної інфраструктури, пошкодженому російськими дронами у Ніжинському районі на Чернігівщині. Є постраждалі.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Атака на рятувальників в Ніжинському районі 15 вересня: що відомо

За даними відомства, росіяни здійснили атаку навмисне. Повідомляється про чотирьох травмованих вогнеборців, яких госпіталізували до лікарні.

Тим часом начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус зазначає, що в лікарнях перебуває не четверо, а п’ятеро людей – крім чотирьох вогнеборців, поранений 59-річний мешканець одного із сіл Ніжинщини.

– Його госпіталізували до Чернігівської обласної лікарні. Пошкоджений житловий будинок. Під ударом на Ніжинщині – обʼєкти критичної інфраструктури, а також бізнес, – розповів очільник ОВА.

За його розрахунками, всього за минулу добу вороги обстріляли Чернігівську область 42 рази. Під ударом опинилось 20 населених пунктів.

Також відомо про пожежі в господарчих будівлях у Новгород-Сіверському районі і загоряння сухої трави у декількох районах Чернігівщини на 10 га сукупно.

Усі ці пожежі уже ліквідували.

Нагадаємо, у ніч проти 15 вересня РФ атакувала Україну трьома зенітними керованими ракетами С-300 та 84 ударними дронами типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.

Джерело : ДСНС

