Поздно вечером 14 сентября гремели мощные взрывы в Краматорске – российская авиация нанесла три бомбовых удара по центру города.

Об этом сообщил Краматорский городской совет.

Взрывы в Краматорске вечером 14 сентября: что известно о последствиях

— В 23:10 с использованием трех ФАБ-250 с УМПК российские войска нанесли удар по центральной части города, — говорится в сообщении.

В результате атаки ранены 9 жителей Крамарска, всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Сейчас смотрят

В областной прокуратуре уточнили, что в своих домах получили телесные повреждения 5 женщин и 4 мужчины в возрасте от 30 до 71 года. Среди пострадавших две семьи — мать с сыном и супружеская пара.

У раненых минно-взрывные травмы, множественные ушибы и порезы тела, перелом.

В целом повреждено 12 многоэтажных домов.

Соответствующие службы и коммунальные предприятия работают на местах попаданий над ликвидацией последствий.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления (ч. 1 ст. 438 УКУ).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 300-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Краматорська міськрада

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.