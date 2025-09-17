РФ ночью атаковала железную дорогу на Днепровском направлении: есть задержка поездов
Поезда Днепровского направления будут задерживаться из-за обесточивания, вызванного очередной атакой врага на объекты железной дороги.
Атака на железную дорогу 17 сентября: что известно о последствиях
— Очередная ночь — очередная комплексная атака на железную дорогу. Из-за отключения электроэнергии будут задержки поездов Днепровского направления, — сообщил председатель правления АО Укрзализныця Александр Перцовский.
В частности, по его словам, речь идет о задержке следующих поездов:
- №86/72 Львов-Запорожье — Павлоград;
- №85/71 Запорожье, Павлоград — Львов;
- №75 Киев-Кривой Рог;
- №80 Львов — Днепр.
Перцовский также предупредил, что могут добавиться и другие, поэтому за полным списком советует следить на сайте Укрзализныци.
Вскоре в УЗ уточнили, что в результате комплексной атаки врага по подстанциям задерживаются пассажирские поезда одесского и днепровского направлений, а часть рейсов следуют по измененным маршрутам. В то же время уже задействовано 20 резервных тепловозов.
— Что касается международных стыковок, в частности в Хелме и Перемышле, мы уже на связи с диспетчерскими командами иностранных железных дорог и координируем пересадки, ожидание поездов и ускоренный пограничный контроль, — говорится в сообщении.
В пригородном сообщении также будут задержки, утром невозможно выполнить следующие рейсы:
- №6501/6592 Знаменка — им. Шевченко — Черкассы;
- №6503 Знаменка — Мироновка;
- №6331 Знаменка — Помощная;
- №6332 Колосовка — Знаменка сокращен до станции Кропивницкий;
- №6036 Помощная — Знаменка сокращен маршрут до станции Сахарная.
Продолжается восстановление питания для средств сигнализации, движение налажено в резервном формате.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 302-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.