Поезда Днепровского направления будут задерживаться из-за обесточивания, вызванного очередной атакой врага на объекты железной дороги.

Атака на железную дорогу 17 сентября: что известно о последствиях

— Очередная ночь — очередная комплексная атака на железную дорогу. Из-за отключения электроэнергии будут задержки поездов Днепровского направления, — сообщил председатель правления АО Укрзализныця Александр Перцовский.

В частности, по его словам, речь идет о задержке следующих поездов:

№86/72 Львов-Запорожье — Павлоград;

№85/71 Запорожье, Павлоград — Львов;

№75 Киев-Кривой Рог;

№80 Львов — Днепр.

Перцовский также предупредил, что могут добавиться и другие, поэтому за полным списком советует следить на сайте Укрзализныци.

Вскоре в УЗ уточнили, что в результате комплексной атаки врага по подстанциям задерживаются пассажирские поезда одесского и днепровского направлений, а часть рейсов следуют по измененным маршрутам. В то же время уже задействовано 20 резервных тепловозов.

— Что касается международных стыковок, в частности в Хелме и Перемышле, мы уже на связи с диспетчерскими командами иностранных железных дорог и координируем пересадки, ожидание поездов и ускоренный пограничный контроль, — говорится в сообщении.

В пригородном сообщении также будут задержки, утром невозможно выполнить следующие рейсы:

№6501/6592 Знаменка — им. Шевченко — Черкассы;

№6503 Знаменка — Мироновка;

№6331 Знаменка — Помощная;

№6332 Колосовка — Знаменка сокращен до станции Кропивницкий;

№6036 Помощная — Знаменка сокращен маршрут до станции Сахарная.

Продолжается восстановление питания для средств сигнализации, движение налажено в резервном формате.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 302-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Укрзализныця

