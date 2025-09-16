Серия взрывов в Смеле Черкасской области сегодня ночью стала следствием дроновой атаки РФ.

Взрывы в Смеле сегодня, 17 сентября: что известно

Взрывы в Смеле сегодня, 17 сентября, начали раздаваться около часу ночи.

По данным Воздушных сил ВСУ, вражеские беспилотники сначала держали курс на Чигирин и Каменку.

Сейчас смотрят

Затем мониторинговые сообщества начали сообщать о приближении дронов к Смеле.

По данным местных жителей, раздалось по меньшей мере шесть громких взрывов в Смеле.

В Черкасской областной военной администрации взрывы в Смеле сегодня ночью пока не комментировали.

Воздушная тревога в регионе объявлена ​​с 00:02 17 сентября.

Отметим, что минувшей ночью силы противовоздушной обороны обезвредили на территории региона 10 беспилотников.

К счастью, обошлось без пострадавших и разрушений после падения обломков БпЛА.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 301-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.