Серия взрывов в Смеле: к городу один за другим летели дроны
Серия взрывов в Смеле Черкасской области сегодня ночью стала следствием дроновой атаки РФ.
Взрывы в Смеле сегодня, 17 сентября: что известно
Взрывы в Смеле сегодня, 17 сентября, начали раздаваться около часу ночи.
По данным Воздушных сил ВСУ, вражеские беспилотники сначала держали курс на Чигирин и Каменку.
Затем мониторинговые сообщества начали сообщать о приближении дронов к Смеле.
По данным местных жителей, раздалось по меньшей мере шесть громких взрывов в Смеле.
В Черкасской областной военной администрации взрывы в Смеле сегодня ночью пока не комментировали.
Воздушная тревога в регионе объявлена с 00:02 17 сентября.
Отметим, что минувшей ночью силы противовоздушной обороны обезвредили на территории региона 10 беспилотников.
К счастью, обошлось без пострадавших и разрушений после падения обломков БпЛА.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 301-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.