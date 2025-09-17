Поїзди Дніпровського напрямку затримуватимуться через знеструмлення, спричинене черговою атакою ворога на об’єкти залізниці.

Атака на залізницю 17 вересня: що відомо про наслідки

– Чергова ніч – чергова комплексна атака на залізницю. Через знеструмлення матимемо затримки поїздів Дніпровського напрямку, – повідомив голова правління АТ Укрзалізниця Олександр Перцовський.

Зокрема, за його словами, йдеться про затримку таких потягів:

Зараз дивляться

№86/72 Львів-Запоріжжя – Павлоград;

№85/71 Запоріжжя, Павлоград – Львів;

№75 Київ-Кривий Ріг;

№80 Львів – Дніпро.

Перцовський також попередив, що можуть додатись й інші, тому за повним переліком радить слідкувати на сайті Укрзалізниці.

Згодом в УЗ уточнили, що внаслідок комплексної атаки ворога по підстанціях затримуются пасажирські поїзди одеського та дніпровського напрямків, а частина рейсів прямують зміненими маршрутами. Водноочас вже задіяно 20 резервних тепловозів.

– Що стосується міжнародних стиковок, зокрема в Хелмі та Перемишлі, ми вже на зв’язку з диспетчерськими командами іноземних залізниць та координуємо пересадки, очікування поїздів та пришвидшений прикордонний контроль, – мовиться у повідомленні.

У приміському сполученні також будуть затримки, зранку неможливо виконати наступні рейси:

№6501/6592 Знамʼянка — ім. Шевченка — Черкаси;

№6503 Знамʼянка — Миронівка;

№6331 Знамʼянка — Помічна;

№6332 Колосівка — Знамʼянка скорочено до станції Кропивницький;

№6036 Помічна — Знамʼянка скорочено маршрут до станції Сахарна.

Триває відновлення живлення для засобів сигналізації, рух налагоджено в резервному форматі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 302-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Укрзалізниця

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.