РФ вночі атакувала залізницю на Дніпровському напрямку: є затримка поїдів
Поїзди Дніпровського напрямку затримуватимуться через знеструмлення, спричинене черговою атакою ворога на об’єкти залізниці.
Атака на залізницю 17 вересня: що відомо про наслідки
– Чергова ніч – чергова комплексна атака на залізницю. Через знеструмлення матимемо затримки поїздів Дніпровського напрямку, – повідомив голова правління АТ Укрзалізниця Олександр Перцовський.
Зокрема, за його словами, йдеться про затримку таких потягів:
- №86/72 Львів-Запоріжжя – Павлоград;
- №85/71 Запоріжжя, Павлоград – Львів;
- №75 Київ-Кривий Ріг;
- №80 Львів – Дніпро.
Перцовський також попередив, що можуть додатись й інші, тому за повним переліком радить слідкувати на сайті Укрзалізниці.
Згодом в УЗ уточнили, що внаслідок комплексної атаки ворога по підстанціях затримуются пасажирські поїзди одеського та дніпровського напрямків, а частина рейсів прямують зміненими маршрутами. Водноочас вже задіяно 20 резервних тепловозів.
– Що стосується міжнародних стиковок, зокрема в Хелмі та Перемишлі, ми вже на зв’язку з диспетчерськими командами іноземних залізниць та координуємо пересадки, очікування поїздів та пришвидшений прикордонний контроль, – мовиться у повідомленні.
У приміському сполученні також будуть затримки, зранку неможливо виконати наступні рейси:
- №6501/6592 Знамʼянка — ім. Шевченка — Черкаси;
- №6503 Знамʼянка — Миронівка;
- №6331 Знамʼянка — Помічна;
- №6332 Колосівка — Знамʼянка скорочено до станції Кропивницький;
- №6036 Помічна — Знамʼянка скорочено маршрут до станції Сахарна.
Триває відновлення живлення для засобів сигналізації, рух налагоджено в резервному форматі.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 302-гу добу.
