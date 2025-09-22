Российские войска нанесли массированный удар по Запорожью в ночь на вторник, 23 сентября, в результате чего вспыхнули пожары.

Взрывы в Запорожье 23 сентября — какие последствия

Зафиксировано по меньшей мере пять ударов врага по Запорожью, заявил глава областной военной администрации Иван Федоров.

По его словам, после массированной российской атаки по областному центру вспыхнули пожары. Один из них зафиксирован в частной застройке.

Перед взрывами Воздушные силы ВСУ зафиксировали группу беспилотников, которые двигались в Запорожской области. В то же время Запорожская ОГА сообщала об корректируемых авиабомбах (КАБах) в направлении областного центра.

Утром в понедельник, 22 сентября, враг накрыл Запорожье массированной атакой. По меньшей мере 10 ударов пришлось по разным районам.

В этот день три человека погибли в результате атаки, сообщила Запорожская ОВА. Двое жителей пострадали, среди них 20-летний мужчина и 16-летний парень. У последнего была острая реакция и стресс.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 308-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

