Мощные взрывы в Чернигове прогремели в ночь на вторник, 23 сентября. Российские войска атаковали город ударными беспилотниками.

Взрывы в Чернигове 23 сентября — какие последствия атаки дронами

Начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брыжинский подтвердил, что войска РФ нанесли удары по городу.

По его словам, на территории Чернигова был зафиксирован взрыв беспилотника.

Позже начальник Черниговской ГВА сообщил, что был зафиксирован второй взрыв. Он рассказал, что враг атаковал один из объектов критической инфраструктуры.

По информации городской военной администрации, на данный момент пострадавших в Чернигове в результате атаки нет.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 308-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

