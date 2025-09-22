Російські війська завдали масованого удару по Запоріжжю у ніч на вівторок, 23 вересня, внаслідок чого спалахнули пожежі.

Вибухи у Запоріжжі 23 вересня – які наслідки

Зафіксовано щонайменше п’ять ударів ворога по Запоріжжю, заявив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, після російської масованої атаки по обласному центру спалахнули пожежі. Одна з них зафіксована у приватній забудові.

Перед вибухами Повітряні сили ЗСУ зафіксували групу безпілотників, які рухалися у Запорізькій області. Водночас Запорізька ОВА повідомляла про кориговані авіабомби (КАБи) у напрямку обласного центру.

Вранці у понеділок, 22 вересня, ворог накрив Запоріжжя масованою атакою. Щонайменше 10 ударів прийшлось по різних районах.

У цей день троє людей загинули внаслідок атаки, повідомила Запорізька ОВА. Двоє жителів постраждало, серед яких є 20-річний чоловік та 16-річний хлопець. В останнього була гостра реакція та стрес.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 308-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

