Взрывы в Стецковском старостинском округе, который является частью Сумской городской общины, прогремели под утро 26 сентября — армия РФ сбросила КАБы на жилые дома, а затем атаковала дроном.

Последствия взрывов в Стецковском старостинском округе сегодня, 26 сентября

По информации начальника Сумской ГВА Сергея Кривошеенко, около 04:20 российская авиация нанесла удар управляемыми авиабомбами по жилому сектору в Стецковском старостинском округе.

По его словам, в результате атаки повреждены жилые дома — всего около 10, могут быть перебои с электро- и газоснабжением, но обошлось, к счастью, без жертв и раненых.

А позже, как уточнил руководитель Сумской ОВА Олег Григоров, уже после 07:00 российский дрон атаковал автомобиль газовой службы, прибывший на обследование после авиаудара.

— Работники услышали приближение беспилотника и успели спрятаться – они не пострадали. Автомобиль же сгорел дотла, — подчеркнул он.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 311-е сутки.

Фото: Сергій Кривошеєнко

