Вибухи у Стецьківському старостинському окрузі, що є частиною Сумської міської громади, прогриміли під ранок 26 вересня – армія РФ скинула КАБи на житлові будинки, а потім атакувала дроном.

Наслідки вибухів у Стецьківському старостаті сьогодні, 26 вересня

За інформацією начальника Сумської МВА Сергія Кривошеєнка, близько 04:20 російська авіація вдарила керованими авіабомбами по житловому сектору у Стецьківському старостинському окрузі.

За його словами, внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки – загалом близько 10, можуть бути перебої з електро- та газопостачанням, але обійшлося, на щастя, без жерт та поранених.

А згодом, як уточнив керівник Сумської ОВА Олег Григоров, вже після 07:00 російський дрон атакував автомобіль газової служби, яка прибула на обстеження після авіаудару.

– Працівники почули наближення безпілотника та встигли сховатися – вони не постраждали. Автівка ж згоріла вщент, – наголосив він.

Фото: Сергій Кривошеєнко

