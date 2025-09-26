РФ атаковала Украину 154 дронами, в воздухе – новая группа БпЛА
В эти минуты силы противовоздушной обороны продолжают отбивать ночную атаку на Украину.
О промежуточных результатах боевой работы Воздушные силы ВСУ сообщили в утренней сводке.
Ночная атака на Украину: что известно
Во время ночной атаки на Украину украинские защитники уничтожали 154 ударных беспилотника типа Shahed, Гербера и дронов других типов, которые, начиная с 18:00 25 сентября, россияне запустили из районов Брянска, Орла и Миллерово.
По данным Воздушных сил ВСУ, около 80 из них – Шахеды.
К 07:30 26 сентября авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины сбили (приглушили) 128 дронов.
Приземлили их на Севере, Юге, Востоке и в Центре страны.
Зафиксировано попадание 26 ударных беспилотников на девяти локациях, а также падение сбитых дронов или их обломков на одной локации.
Атака дронами продолжается. В частности, с северного направления зашли новые группы ударных БпЛА. Поэтому в Воздушных силах ВСУ призывают соблюдать меры безопасности.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 311-е сутки.
