В эти минуты силы противовоздушной обороны продолжают отбивать ночную атаку на Украину.

О промежуточных результатах боевой работы Воздушные силы ВСУ сообщили в утренней сводке.

Ночная атака на Украину: что известно

Во время ночной атаки на Украину украинские защитники уничтожали 154 ударных беспилотника типа Shahed, Гербера и дронов других типов, которые, начиная с 18:00 25 сентября, россияне запустили из районов Брянска, Орла и Миллерово.

Сейчас смотрят

По данным Воздушных сил ВСУ, около 80 из них – Шахеды.

К 07:30 26 сентября авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины сбили (приглушили) 128 дронов.

Приземлили их на Севере, Юге, Востоке и в Центре страны.

Зафиксировано попадание 26 ударных беспилотников на девяти локациях, а также падение сбитых дронов или их обломков на одной локации.

Атака дронами продолжается. В частности, с северного направления зашли новые группы ударных БпЛА. Поэтому в Воздушных силах ВСУ призывают соблюдать меры безопасности.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 311-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Фото: Воздушное командование Юг

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.