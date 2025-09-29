В Феодосии горит нефтебаза оккупантов: пишут о поражении
Во временно оккупированной Феодосии в Крыму в понедельник, 29 сентября, произошел пожар в районе нефтебазы. С места инцидента виден густой черный дым.
Сообщается о повреждении самой нефтебазы в Феодосии.
Пожар на нефтебазе в Феодосии
Так называемый советник главы оккупированного Крыма Олег Крючков заявил, что пожар на нефтебазе в Феодосии возник якобы из-за “нарушения технологии сварочных работ” и что там произошло возгорание пустой емкости.
По его словам, на месте работают российские МЧС.
Он утверждает, что феодосийская нефтебаза не задействована в цикле поставок горюче-смазочных материалов на крымские заправки. Крючков заявляет, что там горят “остатки мазута в одной из старых емкостей”.
