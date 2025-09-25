В Главном управлении разведки Минобороны Украины показали, как спецназовцы подразделения Примары уничтожили два самолета и поразили две РЛС во время рейда в Крыму.

Об этом утром 25 сентября сообщили на странице разведки в Telegram.

Видео уничтожения Ан-26 и РЛС в Крыму

Два российских транспортных самолета Ан-26 сбиты, а две радиолокационные станции (РЛС надводной обстановки и береговая РЛС МР-10М1 Мыс М1) поражены во время рейда на полуостров спецназа украинской военной разведки.

Сейчас смотрят

Следует отметить, что сбитые самолеты и радиолокационные станции Генеральный штаб ВСУ добавил в перечень потерь врага еще накануне.

Какие именно самолеты и РЛС удалось уничтожить, в ГУР уточнили уже утром 25 сентября.

Кроме того, там показали видео, как вражеские цели ликвидировали одну за другой.

Напомним, что 25 сентября украинские защитники также сбили российский самолет Су-34 на Запорожском направлении.

Этот Су-34 осуществлял террористические атаки по городу Запорожье, применяя управляемые авиабомбы.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 310-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.