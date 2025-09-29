У тимчасово окупованій Феодосії у Криму у понеділок, 29 вересня, сталася пожежа в районі нафтобази. З місця інциденту видно густий чорний дим.

Повідомляється про ураження самої нафтобази у Феодосії.

Пожежа на нафтобазі у Феодосії

Так званий радник глави окупованого Криму Олег Крючков заявив, що пожежа на нафтобазі у Феодосії виникла нібито через “порушення технології зварювальних робіт” і що там сталося загоряння порожньої ємності.

За його словами, на місці працюють представники російського МНС.

Він стверджує, що феодосійська нафтобаза не задіяна в циклі поставок паливно-мастильних матеріалів на кримські заправки. Крючков заявляє, що там горять “залишки мазуту в одній зі старих ємностей”.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 314-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

