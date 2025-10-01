В северной части Мюнхена взрыв и пожар произошли в результате трагического инцидента, вероятно, связанного с самоубийством.

Об этом сообщают местные СМИ и полиция Мюнхена.

Взрыв и пожар в Мюнхене: что известно

По данным полиции, операция по ликвидации взрыва и пожара в Мюнхене продолжается в районе Лерхенау, где загорелось жилое здание.

– Мы реагируем на горящее жилое здание. Мы также слышали громкие взрывы. Найден раненый человек, который может быть причастен к событиям. Мы на месте вместе с пожарной службой, – говорится в сообщении полиции.

Правоохранители в настоящее время окружили территорию и посоветовали местным жителям и водителям избегать этого района.

Кроме того, местная школа во время проведения операции будет оставаться закрытой.

Издание Bild сообщило, что мужчина, вероятно, заложил взрывчатку в дом своих родителей, поджег ее и покончил жизнь самоубийством.

В доме также обнаружили по меньшей мере одного человека с огнестрельными ранениями.

Представитель полиции Томас Шельшорн также рассказал, что больше “нет опасности для населения, а также – инцидент не имеет отношения к Октоберфесту, который сейчас проходит в городе”.

