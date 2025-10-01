Вибух і пожежа в Мюнхені: є загиблий, поліція проводить операцію
У північній частині Мюнхена вибух і пожежа сталися в результаті трагічного інциденту, ймовірно, пов’язаного із самогубством.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ та поліція Мюнхена.
Вибух і пожежа в Мюнхені: що відомо
За даними поліції, операція з ліквідації вибуху і пожежі в Мюнхені триває в районі Лерхенау, де загорілась житлова будівля.
– Ми реагуємо на житлову будівлю, що палає. Ми також чули гучні вибухи. Знайдено поранену особу, яка може бути причетна до подій. Ми на місці разом із пожежною службою, – сказано у повідомленні поліції.
Правоохоронці наразі оточили територію і порадили місцевим мешканцям та водіям уникати цього району.
Крім того, місцева школа під час проведення операції залишатиметься закритою.
Видання Bild повідомило, що чоловік, ймовірно, заклав вибухівку в дім своїх батьків, підпалив її та покінчив життя самогубством.
У будинку також виявили щонайменше одну особу із вогнепальними пораненнями.
Представник поліції Томас Шельшорн також розповів, що більше “немає небезпеки для населення, а також що інцидент не має стосунку до Октоберфесту, який зараз відбувається у місті”.