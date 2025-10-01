У північній частині Мюнхена вибух і пожежа сталися в результаті трагічного інциденту, ймовірно, пов’язаного із самогубством.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ та поліція Мюнхена.

Вибух і пожежа в Мюнхені: що відомо

За даними поліції, операція з ліквідації вибуху і пожежі в Мюнхені триває в районі Лерхенау, де загорілась житлова будівля.

– Ми реагуємо на житлову будівлю, що палає. Ми також чули гучні вибухи. Знайдено поранену особу, яка може бути причетна до подій. Ми на місці разом із пожежною службою, – сказано у повідомленні поліції.

Правоохоронці наразі оточили територію і порадили місцевим мешканцям та водіям уникати цього району.

Крім того, місцева школа під час проведення операції залишатиметься закритою.

Видання Bild повідомило, що чоловік, ймовірно, заклав вибухівку в дім своїх батьків, підпалив її та покінчив життя самогубством.

У будинку також виявили щонайменше одну особу із вогнепальними пораненнями.

Представник поліції Томас Шельшорн також розповів, що більше “немає небезпеки для населення, а також що інцидент не має стосунку до Октоберфесту, який зараз відбувається у місті”.

