Взрывы в Конотопе: РФ нанесла удары по ж/д инфраструктуре, есть задержки поездов
Работа железной дороги в Сумской области, которая приостановила свою работу после взрывов в Конотопе, возобновлена, однако некоторые поезда курсируют с задержкой.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.
Взрывы в Конотопе 2 октября 2025 года
В ночь на 2 октября российские войска нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре Конотопа Сумской области.
По его словам, во время взрывов в Конотопе поезда были остановлены на безопасном расстоянии от зоны поражения.
– Из-за атаки некоторые поезда Черниговского и Сумского направления следуют с задержкой. Делаем все, чтобы даже такие массированные атаки не остановили украинские транспортные артерии, – подчеркнул Кулеба.
Ранее сообщалось, что в Сумской области задерживается ряд поездов из-за повреждения инфраструктуры и обесточивания в результате российского обстрела.
Во время взрывов в Конотопе пассажиры находились в вокзальных укрытиях или в вагонах, в зависимости от места остановки поезда.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 317-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Алексей Кулеба