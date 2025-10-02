Работа железной дороги в Сумской области, которая приостановила свою работу после взрывов в Конотопе, возобновлена, однако некоторые поезда курсируют с задержкой.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Взрывы в Конотопе 2 октября 2025 года

В ночь на 2 октября российские войска нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре Конотопа Сумской области.

По его словам, во время взрывов в Конотопе поезда были остановлены на безопасном расстоянии от зоны поражения.

– Из-за атаки некоторые поезда Черниговского и Сумского направления следуют с задержкой. Делаем все, чтобы даже такие массированные атаки не остановили украинские транспортные артерии, – подчеркнул Кулеба.

Ранее сообщалось, что в Сумской области задерживается ряд поездов из-за повреждения инфраструктуры и обесточивания в результате российского обстрела.

Во время взрывов в Конотопе пассажиры находились в вокзальных укрытиях или в вагонах, в зависимости от места остановки поезда.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 317-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Алексей Кулеба

