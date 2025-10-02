Вибухи в Конотопі: РФ завдала ударів по залізничній інфраструктурі, є затримки поїздів
Роботу залізниці у Сумській області, яка призупинялася після вибухів у Конотопі, відновлено, проте деякі потяги курсують із затримкою.
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.
Вибухи у Конотопі 2 жовтня 2025 року
У ніч на 2 жовтня російські війська завдали ударів по залізничній інфраструктурі Конотопу Сумської області.
За його словами, під час вибухів у Конотопі потяги були зупинені на безпечній відстані від зони ураження.
– Через атаку деякі потяги Чернігівського та Сумського напрямку прямують із затримкою. Робимо все, щоб навіть такі масовані атаки не зупинили українські транспортні артерії, – наголосив Кулеба.
Раніше повідомлялося, що у Сумській області затримується низка потягів через пошкодження інфраструктури та знеструмлення внаслідок російського обстрілу.
Під час вибухів у Конотопі пасажири перебували у вокзальних укриттях або у вагонах, залежно від місця зупинки потяга.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 317-му добу.
