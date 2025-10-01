У Сумській області затримується низка потягів через пошкодження інфраструктури та знеструмлення внаслідок російського обстрілу.

Які потяги затримуються через обстріли на Сумщині

Як повідомляє компанія Укрзалізниця, резервні теплотяги привели у готовність після відключення електрики на Сумщині після російської атаки. Наразі затримується низка потягів:

№779/780 Київ-Суми (+02:57);

№787/788 Київ-Шостка (+01:05);

№773/774 Шостка-Київ (+03:30);

№143/144 Суми-Львів (+01:40).

У компанії зазначають, що пасажири перебувають у вокзальних укриттях або у вагонах, залежно від місця зупинки потяга.

Зараз дивляться

– Чекаємо відбою повітряної тривоги, щоб обстежити колію, забезпечити “габарит” і продовжити рух, – повідомляє Укрзалізниця.

В Укрзалізниці стверджують, що диспетчери максимально пильно слідкують за безпековою ситуацією в регіоні, а локомотивні бригади готуються наганяти відставання від графіка.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 317-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.