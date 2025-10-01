Внаслідок обстрілів у Сумській області затримується низка потягів
У Сумській області затримується низка потягів через пошкодження інфраструктури та знеструмлення внаслідок російського обстрілу.
Які потяги затримуються через обстріли на Сумщині
Як повідомляє компанія Укрзалізниця, резервні теплотяги привели у готовність після відключення електрики на Сумщині після російської атаки. Наразі затримується низка потягів:
- №779/780 Київ-Суми (+02:57);
- №787/788 Київ-Шостка (+01:05);
- №773/774 Шостка-Київ (+03:30);
- №143/144 Суми-Львів (+01:40).
У компанії зазначають, що пасажири перебувають у вокзальних укриттях або у вагонах, залежно від місця зупинки потяга.
– Чекаємо відбою повітряної тривоги, щоб обстежити колію, забезпечити “габарит” і продовжити рух, – повідомляє Укрзалізниця.
В Укрзалізниці стверджують, що диспетчери максимально пильно слідкують за безпековою ситуацією в регіоні, а локомотивні бригади готуються наганяти відставання від графіка.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 317-ту добу.
