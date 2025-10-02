Взрывы в Одессе сегодня ночью 2 октября стали следствием массированного обстрела депо Укрзализныци.

Об этом сообщили вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба и глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Взрывы в Одессе 2 октября: что известно

Перед тем, как прогремели взрывы в Одессе, Воздушные силы ВСУ сообщили о движении ударных БПЛА в акватории Черного моря в направлении Одесской области.

По словам Кулебы, в результате взрывов в Одессе осколочные ранения получил машинист поезда.

Ему оказывается вся необходимая помощь.

Как сообщил глава одесской ОГА, в результате взрывов в Одессе 2 октября также повреждены крыша и остекление частного дома.

Там пострадал еще один человек.

Кроме того, зафиксированы перебои с электроснабжением.

По словам Кипера, к утру энергетикам удалось перезапустить поврежденную инфраструктуру из разных источников там, где это технически возможно, поэтому 11,3 тыс. клиентов уже с электричеством.

Однако без электроэнергии временно остаются 46,6 тыс. потребителей.

Ремонтные работы продолжаются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 317-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото : ГСЧС

