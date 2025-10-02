Взрывы в Одессе: россияне атаковали депо Укрзализныци, ранен машинист
Взрывы в Одессе сегодня ночью 2 октября стали следствием массированного обстрела депо Укрзализныци.
Об этом сообщили вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба и глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
Взрывы в Одессе 2 октября: что известно
Перед тем, как прогремели взрывы в Одессе, Воздушные силы ВСУ сообщили о движении ударных БПЛА в акватории Черного моря в направлении Одесской области.
По словам Кулебы, в результате взрывов в Одессе осколочные ранения получил машинист поезда.
Ему оказывается вся необходимая помощь.
Как сообщил глава одесской ОГА, в результате взрывов в Одессе 2 октября также повреждены крыша и остекление частного дома.
Там пострадал еще один человек.
Кроме того, зафиксированы перебои с электроснабжением.
По словам Кипера, к утру энергетикам удалось перезапустить поврежденную инфраструктуру из разных источников там, где это технически возможно, поэтому 11,3 тыс. клиентов уже с электричеством.
Однако без электроэнергии временно остаются 46,6 тыс. потребителей.
Ремонтные работы продолжаются.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 317-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.