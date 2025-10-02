Вибухи в Одесі сьогодні вночі, 2 жовтня, стали наслідком масованого обстрілу депо Укрзалізниці.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба та очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Вибухи в Одесі 2 жовтня: що відомо

Перед тим як пролунали вибухи в Одесі, Повітряні сили ЗСУ сповістили про рух ударних БпЛА в акваторії Чорного моря в напрямку Одещини.

За словами Кулеби, внаслідок вибухів в Одесі осколкові поранення дістав машиніст потяга. Йому надається вся необхідна допомога.

Як повідомив очільник Одеської ОВА, унаслідок вибухів в Одесі 2 жовтня також пошкоджено дах та скління приватного будинку. Там постраждала ще одна людина.

Крім того, зафіксовано перебої з електропостачанням.

За словами Кіпера, на ранок енергетикам вдалося перезаживити пошкоджену інфраструктуру з різних джерел там, де це технічно можливо, тому 11,3 тис. клієнтів вже зі світлом.

Однак без електроенергії тимчасово залишаються 46,6 тис. споживачів.

Ремонтні роботи тривають.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 317-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

