События ночи 2 октября: взрывы в Киевской и Харьковской областях, задержка поездов и передислокация военных
В течение ночи 2 октября российские беспилотники атаковали Киевскую область, а в регионе были слышны взрывы. Также зафиксировано повреждение инфраструктуры в Сумской области, что привело к задержкам поездов.
В Харьковской области РФ нанесла ракетный удар по жилому кварталу Балаклеи, есть погибшая и раненые.
Правительство Украины тем временем приняло решение об упрощении перевода военнослужащих между частями.
Подробнее об этих и других главных событиях ночи и утра 2 октября – в подборке Фактов ICTV.
Перевод военнослужащих в другие воинские части
Правительство по представлению Минобороны приняло решение, которое нормирует порядок перевода военных между подразделениями.
Министр обороны Денис Шмыгаль отметил, что распоряжение командира о переводе должно быть выполнено в течение 30 дней, а в течение 72 часов военный должен начать сдавать должность.
Также предусмотрена возможность подачи электронного рапорта через приложение Армия+.
Задержка поездов из-за обстрела Сумщины
В результате российского обстрела повреждена инфраструктура и обесточены участки железной дороги в Сумской области.
Укрзализныця сообщает о задержке ряда рейсов:
- №779/780 Киев-Сумы (+02:57);
- №787/788 Киев-Шостка (+01:05);
- №773/774 Шостка-Киев (+03:30);
- №143/144 Сумы-Львов (+01:40).
Пассажиры находятся в безопасных местах, восстановительные работы продолжаются.
Взрывы в Киевской области
В ночь на 2 октября Киевская областная военная администрация подтвердила атаку вражеских дронов.
В регионе работала ПВО, местные жители слышали взрывы в Киевской области.
На данный момент неизвестно, были ли поражены вражеские воздушные цели. Также не поступала информация о пострадавших.
Продолжается обследование территорий.
Взрывы в Харьковской области
Вечером 1 октября российская армия нанесла ракетный удар по центральной части Балаклеи Харьковской области.
Ракета попала возле пятиэтажного дома, в результате чего загорелась квартира и автомобили.
По предварительной информации, в результате взрывов в Балаклее погибла 70-летняя женщина, еще 9 человек получили ранения.
На месте работают ГСЧС и пожарные. Продолжается ликвидация последствий обстрела.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 317-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.