В течение ночи 2 октября российские беспилотники атаковали Киевскую область, а в регионе были слышны взрывы. Также зафиксировано повреждение инфраструктуры в Сумской области, что привело к задержкам поездов.

В Харьковской области РФ нанесла ракетный удар по жилому кварталу Балаклеи, есть погибшая и раненые.

Правительство Украины тем временем приняло решение об упрощении перевода военнослужащих между частями.

Подробнее об этих и других главных событиях ночи и утра 2 октября – в подборке Фактов ICTV.

Перевод военнослужащих в другие воинские части

Правительство по представлению Минобороны приняло решение, которое нормирует порядок перевода военных между подразделениями.

Министр обороны Денис Шмыгаль отметил, что распоряжение командира о переводе должно быть выполнено в течение 30 дней, а в течение 72 часов военный должен начать сдавать должность.

Также предусмотрена возможность подачи электронного рапорта через приложение Армия+.

Задержка поездов из-за обстрела Сумщины

В результате российского обстрела повреждена инфраструктура и обесточены участки железной дороги в Сумской области.

Укрзализныця сообщает о задержке ряда рейсов:

№779/780 Киев-Сумы (+02:57);

№787/788 Киев-Шостка (+01:05);

№773/774 Шостка-Киев (+03:30);

№143/144 Сумы-Львов (+01:40).

Пассажиры находятся в безопасных местах, восстановительные работы продолжаются.

Взрывы в Киевской области

В ночь на 2 октября Киевская областная военная администрация подтвердила атаку вражеских дронов.

В регионе работала ПВО, местные жители слышали взрывы в Киевской области.

На данный момент неизвестно, были ли поражены вражеские воздушные цели. Также не поступала информация о пострадавших.

Продолжается обследование территорий.

Взрывы в Харьковской области

Вечером 1 октября российская армия нанесла ракетный удар по центральной части Балаклеи Харьковской области.

Ракета попала возле пятиэтажного дома, в результате чего загорелась квартира и автомобили.

По предварительной информации, в результате взрывов в Балаклее погибла 70-летняя женщина, еще 9 человек получили ранения.

На месте работают ГСЧС и пожарные. Продолжается ликвидация последствий обстрела.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 317-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

