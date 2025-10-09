Российские войска продолжают целенаправленно бить по транспортной инфраструктуре, пытаясь прервать сообщение с прифронтовыми регионами Украины — в частности, Сумской и Черниговской областями.

Об этом сообщил председатель правления АО Укрзализныця Александр Перцовский.

Россияне атакуют железнодорожную инфраструктуру Черниговщины и Сумщины

— Враг продолжает удары с целью отрезать сообщение с прифронтовыми территориями, в частности, Сумщиной и Черниговщиной. Ударяют с тем, чтобы заблокировать основные маршруты, а также пытаются заблокировать резервные, — написал Перцовский в Facebook.

По его словам, пассажиры поездов, следующих в направлении Сум, Конотопа, Шостки и т.д., будут доставлены автобусами. Сейчас они находятся на безопасном расстоянии от мест возможных атак.

— Работаем с Сумской и Черниговской областными военными администрациями, городскими головами Конотопа, Шостки, Нежина, чтобы оперативно организовывать трансферы. Спасибо за оперативность и включенность, — добавил Перцовский.

Руководитель Укрзалізниці призвал пассажиров следить за официальными сообщениями компании.

Укрзалізниця не остановила движение поездов

В Укрзалізниці подчеркнули, что железнодорожное сообщение с Черниговской и Сумской областями не прекращается.

На отдельных участках, где существует повышенный уровень опасности, действует комбинированная логистика — поезд + автобус.

— Чтобы не подвергать опасности пассажиров и железнодорожников, мы соблюдаем протоколы безопасности, — сообщили в компании.

В УЗ пояснили, что поезда дальнего и пригородного сообщения в Черниговскую и Сумскую области курсируют по измененным и комбинированным маршрутам.

Если из-за обстрелов поезд не может добраться до конечных станций, пассажиров доставляют автобусами.

Такой принцип работы действует для направлений Шостки, Конотопа, Ромнов, Носовки и Нежина.

Например, пригородные поезда сейчас доходят только до Носовки, а дальше до Нежина пассажиры продолжают путь на автобусе.

