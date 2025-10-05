Враг удвоил атаки дронами по Черниговщине в сентябре — ГВА
В сентябре российские войска вдвое увеличили количество ударов и примененных средств поражения по Чернигову и области. Большую часть вражеских дронов Силы обороны сбивают на приграничной территории и на подступах к городу.
Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.
Россияне вдвое увеличили количество атак по Чернигову и области
Он подчеркнул, что ликвидация дронов непосредственно над населенными пунктами не проводится, чтобы избежать рисков для местного населения и предотвратить дополнительные разрушения.
Руководитель ГВА сообщил о острой нехватке кадров в подразделениях противовоздушной обороны. По его словам, больше всего нужны операторы БпЛА.
Военные призывают жителей Чернигова в возрасте от 18 до 60 лет присоединяться к силам ПВО как в составе воинских частей, так и в составе подразделений.
— ПВО — это сложная система взаимодействия различных составляющих Сил обороны: подразделений Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Территориальной обороны, Сухопутных войск, Воздушных Сил. Все эти подразделения в этом году получили помощь от общины Чернигова. В среднем каждое подразделение получило около 15 млн грн, — отметил он.
Брижинский добавил, что работа противовоздушной обороны в области — результативна: удается сбивать десятки воздушных целей.
Напомним, в ночь на 5 октября в Чернигове прогремели взрывы. Российские беспилотники ударили по промышленному предприятию и энергетическому объекту, в результате чего возник пожар.
В одном из городских районов были введены аварийные отключения электроснабжения.
Около 13:40 того же дня в Чернигове снова зафиксировали взрывы – на этот раз дроны попали в заправочную станцию.